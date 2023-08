Telia sulgeb septembri alguses Tallinnas 3G võrgu

Telia tehnoloogiajuhi Andre Visse kinnitusel alustas ettevõte 3G võrgu sulgemist just nendest piirkondadest, kus on vanemate võrkude nagu 2G ja 3G kasutajate osakaal kõige madalam ning kus on enamus kliente kasutusele võtnud VoLTE toega telefonid, millega saab helistada 4G võrgus.

Mobiilse interneti kasutamisega on olukord keerulisem, kuna 2G võrk ei võimalda pakkuda ligilähedaseltki selliseid andmeside kiirusi kui näiteks 3G. Telia julgustab oma kliente, kes täna kasutavaid veel 2G/3G seadmeid, võtma kasutusele uuemaid 4G/5G toega seadmeid, millel on VoLTE ehk 4G kõneside võimekus. See annab kliendile kindluse, et telefon suudab ka peale 3G võrgu sulgemist pakkuda nii kvaliteetset kõne- kui andmesidet.