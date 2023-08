Kinnisvara tehinguturul on nõudlus langenud, müüjad pole veel valmis hindu langetama

Kõige rohkem kortereid pakutakse müügiks Tallinnas: kuue kuu statistika näitab, et ühe kuu jooksul said ostuhuvilised tutvuda keskmiselt enam kui 4300 Tallinnas asuva korteri müügikuulutusega. Igas kuus lisati Kinnisvara24 portaali keskmiselt kaks korda rohkem korteri müügikuulutusi kui eelmise aasta samal perioodil.

Kinnisvara24 tegevjuhi Urmas Uibomäe sõnul on Eesti aktiivseim kinnisvaraturg ka tänavu pealinnas. „Näeme Tallinnas hüppelist müügipakkumiste kasvu, aga võrreldes eelmise aastaga on ka Tartus ja Pärnus turule juurde tulnud hulgaliselt pakkumisi. Ehkki soov kortereid müüa suureneb, tehakse ostutehinguid tagasihoidlikus mahus.“ Uibomäe tõi välja, et võrreldes 2022. esimese poolaastaga langes Tallinna korterite ostutehingute arv ühes kuus keskmiselt 25%. „Sarnane seis on Tartus, kuid Pärnus oli langus veel suurem – üle 50%. Kuna tehinguaktiivsus on madal, kasvab korterite jääk,“ selgitas portaali tegevjuht.