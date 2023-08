Reaalpalk küll kasvab, kuid tarbimine on ikka kukkunud

Ilma inflatsioonita ei ole jaekaubanduse müügimahtude vähenemine enam süvenenud. Samas on koos hinnakasvu pidurdumisega üha enam vähenenud jaekaubandusettevõtete müügitulu. Juulis vähenes see aastases võrdluses 3 protsenti. Nii on müügitulu jooksevhindades langenud juba alates selle aasta märtsist.

Inflatsiooni arvestamata kasvas jaekaubandusettevõtete müügitulu 2021. aastast kuni 2022. aasta kevadeni erakordselt kiiresti, kuid viimastel kuudel on see kukkunud alla aastate 2015–2020 trendi. Jooksevhindades on müügitulu veel tublisti üle selle trendi. Jaekaubandusettevõtete äritegevuse lähiaja ootused on langenud 13 aasta taguse tasemeni. Ootused hakkasid kiiresti halvenema juba möödunud aasta alguses ja on jätkuvalt väga nõrgad.