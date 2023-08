VAATA JÄRELE | SEB majandusprognoos. Mis saab intressidest?

Kui Eesti majanduse väljavaade on viimaste kuude vältel halvenenud, siis paradoksaalselt on maailmamajanduse kohal olevad sünged pilved pisut heledamaks muutunud. Föderaalreservi jõulised intressitõusud on suutnud saavutada kaks vastandlikku eesmärki – inflatsioon langeb, ent majandus kasvab küll aeglaselt, aga siiski edasi. SEB värske majandusprognoosi kohaselt suureneb Ühendriikide sisemajanduse koguprodukt tänavu 2% võrra, ent järgmisel aastal piirdub kasv vaid 0,9%ga.

Tugev nõudlus teenindussektori teenuste järele on aidanud majanduskasvul seni jätkuda ka Euroopas, kuid tänaseks tundub see hoog olevat raugenud ja paaril järgneval kvartalil ootab euroala ees stagnatsioon. Tõsisemate raskustega on sunnitud silmitsi pistma euroala suurim majandus Saksamaa, kelle suurem sõltuvus ekspordist ja tööstussektorist on praeguse majanduskonjunktuuri juures osutunud nõrkuseks. Sellele vaatamata jääb marginaalne majanduskasv euroalal püsima ja 2023. aastal suureneb sisemajanduse koguprodukt 0,6%.

Kiiret kasvu pole oodata ka 2024. aastal kui SKP kasv piirdub 0,8%ga. See-eest saavutavad kõrgemad intressimäärad lõpuks oodatud mõju ja aasta keskmiseks inflatsiooniks kujuneb järgmisel aastal kõigest 1%. See võimaldab Euroopa keskpangal suunda muuta ja hakata intressimäärasid alandama. Siiski kasvavad hinnad kiiresti, eriti toiduainete hinnad. Lähikuudel langeb inflatsioon Eestis Nestori sõnul.

Kui Euroala tervikuna suudab majanduskasvu säilitada, siis Eesti jaoks saab suureks väljakutseks olema meie peamiste kaubanduspartnerite majanduste madalseis. SEB uuendatud majandusprognoosi kohaselt kahaneb Soome SKP tänavu 0,3% ja erilise kasvu taastumisest ei saa rääkida ka järgmisel aastal. Veelgi nõrgemalt esineb tänavu meie suuruselt teise ekspordipartneri Rootsi majandus, mis langeb 1,2% ja jääb samale tasemele ka 2024. aastal. Et languse taga on ennekõike ehitus- ja kinnisvaraturu kokku kukkumine, on toimuva mõju Eestile seda valusam.