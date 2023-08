Tallinna vanalinna restoran kinnitas salmonelloosipuhangut. Toidumürgituse on saanud mitmed külastajad

Nautiluse juht Andrei Falejev kinnitab salmonella puhangut

Meile on laekunud info, et restoranis Nautilus on salmonella puhang. Kas saate seda kinnitada?

Me ei ole veel saanud ametlikku teavet PTA & Terviseametilt, kuid hetkel teadaoleva teabe ja mõnede meile teadaolevate nakatunute testitulemuste põhjal on meil põhjust arvata, et tegemist oli salmonellainfektsiooniga.

Kui palju on praeguseks nakatunuid?

Hetkel ei ole mul teavet nakatunute täpse arvu kohta, kuid saime 10 teadet/ülevaadet, mõnel juhul tähendas 1 teade 1 nakatunut, mõnel juhul rohkem kui 1. Edastasin kõik need teated Terviseametile, andes neile minu kontaktandmed, et nad saaksid nakatunute poole pöörduda ja saada täpsemat teavet.

Kuidas sai haiguspuhang alguse?

Kõik juhtumid, mille kohta meil on teavet, toimusid 22.-25. augustil. Esimese kaebuse saime 25.08.23, alustasime sisekontrolli, kuid kuna meil oli teavet ainult ühe juhtumi kohta, ei saanud me oletada, et tegemist on bakterite või nakkusega. Me kontrollisime kõiki oma varusid ja veendusime, et kõik meie kasutatavad tarvikud on nõuetekohaselt ladustatud, kõikide koostisosade säilivusaeg on õige ja me ei riku ühtegi sanitaar- ja toiduohutusnõuet.

Laupäeval, 26.08, saime veel mitu sõnumit ja eeldasime kohe, et meil on tegemist mõne bakteriga, kuna ükski toode ei tekitanud meile kahtlust nende värskuses või vastavuses säilitamisreeglitele. analüüsisime kiiresti kõiki saadud sõnumeid ja saime aru, et kõik nakatunud külalised sõid menüüst sama rooga. Seega lõpetasime kohe selle menüüartikli ja ka kõigi teiste toodete müügi, mis sisaldasid kahtlusaluse roa tooteid.

Seejärel koostasin e-kirja PTA-le, et teavitada neid olukorrast ja alustada meie restorani kontrollimist. Otsustasime restorani sulgeda alates 27.08.23 kuni PTA ja Terviseameti otsuse saamiseni, et tagada meie külaliste turvalisus.

Kui kaugel on uurimine?

Esmaspäeval, 28.08.23 oli meil esimene kontroll PTA poolt ja me andsime kõik kahtlased tooted kontrollimiseks üle.

Siis teisipäeval, 29.08.23 oli meil teine kontroll PTA poolt, kontrolliti kogu restorani, kontrolli käigus ei leitud ühtegi rikkumist. Vahepeal olin ka terviseametiga ühenduses, andes neile nõutud teavet.

Ajavahemikul 27.-28. toimus restorani täielik desinfitseerimine, tehti üldpuhastus, küsitleti kõiki töötajaid enesetunde kohta (ühtegi haiget ei tuvastatud).

Pärast PTA poolt läbiviidud kontrolli ja võttes arvesse märkuste ja rikkumiste puudumist, võtsin ühendust Terviseametiga ja sain neilt kinnituse, et me võime oma tööd jätkata.

Uuendasime menüüd, jättes täielikult välja kõik kahtlusi tekitanud tooted, viisime meeskonnale läbi täiendavad teavitused tervishoiu- ja sanitaarnormide kohta ning jätkasime tööd piiratud formaadis, kuni Terviseametilt saadakse lõplik järeldus.

Praegu tegutseme suurema kontrolli all ja eriti kõrgete sisemiste standarditega. See on meie restorani jaoks äärmiselt ebameeldiv ja erakordne olukord. Oleme nüüdseks tegutsenud üle 5 aasta ja sellist juhtumit ei ole meil kunagi olnud. Lisaks sellele, teades, et me töötame kõrge riskiga toodetega (toores kala ja mereannid), on meie kvaliteet ja ohutus alati olnud väga kõrge. Kahjuks ei ole selliseid baktereid nagu salmonella võimalik tuvastada ilma laboritestideta ja kui me saame näiteks kala, mis näeb hea välja, lõhnab hästi ja on hea tekstuuriga, siis me ei peaks seda laboris kontrollima, nii et antud juhul oli meil peaaegu võimatu sellist juhtumit ära hoida.

Me ootame ikka veel osakonna ametlikku uurimistulemust, et saaksime lõpuks aru kõigist juhtunu põhjustest.