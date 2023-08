Eurooplaste ette kerkib valus müür ja eestlased saavad veel ühe hoobi

Euroopa laenuvõtjad seisavad silmitsi laenude ja refinantseerimise kallinemise peavaluga. See tähendab, et üliodavad laenud ja maksed tuleb asendada tunduvalt kallimatega. Tegu on triljonite eurodega. Kui Eesti tarbijaid ja ettevõtjaid tabasid probleemid kohe, siis suur osa eurooplasi näeb neid lähiaastatel. Miks?

Kümnendi teine pool tuleb eurooplastele väga raske. USA olukord on mõnevõrra leebem, kuid Bloomberg kirjutab, et Euroopat võib tabada šokk, sest kaheksa aastat olid meil intressid alla nulli. Paljud laenuvõtjad on lükanud refinantseerimist edasi lootuses, et intressimäärad langevad märkimisväärselt. Mida aeg edasi, seda ebatõenäolisem see tundub.