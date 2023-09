Kõik on uus septembrikuus. Lähipäevil selgub koolikaupade müüjate aasta edukus

Täna lähevad lapsed kooli. Koolikaupade turul tähendab see suurt osturallit. SEB jätkusuutliku panganduse kommunikatsioonijuht Evelin Allas ütleb, et tema paneb lapsevanemana igal kuul väikese summa kogumiskontole, et sügisel oleks rahapuhver lastele vajalike koolitarvete soetamiseks. Ta soovitab ära oodata kooli saadetava info, mida uuel õppeaastal täpselt soovitatakse, ja minna poodi konkreetse nimekirjaga – nii saab vältida ületarbimist ja liigset rahakulu. Suuresti lapsevanemad sedasi toimivadki. Koolikaupade müügikampaaniad algasid poodides juba poolteist kuud tagasi ja nende haripunkt on praegu.