FOTO | Kütusesõda. Kaks tanklaketti teatasid, et langetavad täna ajutiselt oluliselt kütuse hinda

„Algamas on uus kooliaasta ning paljude perede jaoks toob see lisaks rõõmule kooliminekust kaasa ka suuremaid kulutusi. Soovime, et pered saaksid keskenduda kooliks valmistumisele ning et tarkusepäev oleks iga lapse jaoks täis elevust ja uudishimu. Loodame, et Circle K tänane pakkumine leevendab pisut koolitee algusega seotud kulutusi ning aitab peredel sujuvalt sügisesse elurütmi sisse elada,“ rääkis Circle K mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik.

Kampaania raames on täna, 31. augustil kella 14.00st 17.00ni Circle K kõik mootorikütused 15 senti tavahinnast soodsamad ehk alandatakse jaehinda. Pakkumisele lisandub EXTRA lojaalsusprogrammi soodustus. Pakkumine kehtib kõigis Circle K Eesti 80 teenindusjaamas, nii täis- kui automaattanklates.

Vahtriku sõnul on tegemist laiaulatusliku kampaaniaga, mis hõlmab kõikide Euroopa riikide Circle K teenindusjaamasid - kokku on kaasatud üle 2000 teenindusjaama. „Samasugune kampaania toimus ka eelmise aasta lõpus jõulude eel ning toona oli inimeste huvi suur,“ rääkis Vahtrik lisades, et eelmise aasta kogemusele tuginedes suunatakse tanklatesse lisajõudu, et tagada sujuv autode liikumine ja klienditeenindus. „Palume klientidel mitte parkida oma autot tankuri juurde, vaid selleks ettenähtud parkimiskohtadel, et kõik meie kliendi võimalikult kiiresti paagi täis saaks. Kuna pakkumine kestab vaid paar tundi, siis tasub varuda aega ja kannatust, kuna teenindusjaamades on ilmselt tavapärasest rohkem liiklust,“ ütles Vahtrik.

Alexela on oma klientidele teada andnud, et täna kella 13:30st kuni 17:00ni on ka neil kütus liitri kohta -15 senti odavam. Alexela kõneisik lisas Delfi Ärilehele, et bensiinile ja diislikütusele on lisaks CNG ja LPG postihinnast -15 senti. „Lisaks need kliendid, kel on elektripakett Pingevaba, neile bensiin, diislikütus, CNG, LPG kütused täiendavad -7 s/l. Alexela teistele elektrilepingu klientidele kõik loetletud kütused täiendavad -5 s/l.“