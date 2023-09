Kas 25 eurot nädalas on piisav? Enamik panku on õppelaenu pakkumisest loobunud

„Kuna huvi õppelaenu võtmise vastu on Eestis aasta-aastalt oluliselt vähenenud, siis ei väljasta SEB enam uusi õppelaene,“ sõnas Ärilehele SEB erakliendi segmendi juht Evelin Koplimäe. Ta selgitas, et õppelaenu vajajate arv on viimase kaheksa aasta jooksul langenud 4000 õppurilt 1000-le.