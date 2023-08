KUULA | kuidas ärikatkestuse ja krediidikindlustus võivad päästa teie äri?

Kindlustamine on eestlaste seas pidevalt tõusuteel. Aina enam mõistetakse, et lisaks kohustuslikule liikluskindlustusele on veel palju muid võimalusi oma vara ja tuleviku kaitsmiseks. If Kindlustuse ettevõtete varakindlustuse tootejuhi Risto Sondla arvates tuleneb see sellest, et meil on üha enam seda, mida kindlustada ja tulevaste põlvede tarbeks kaitsta. Ärivaldkonnas on uuteks kasvavateks suundadeks aga ärikatkestuse ja krediidikindlustus.