E-residentsus tõi poolaastaga riigikassasse suure rahasumma

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo hinnangul on e-residentsus tugeval kursil ning tõestab, et maailmal on suur huvi Eesti IT-lahenduste vastu. „Üha enamatele ettevõtjatele välismaalt on e-residentsus mugav viis ajada Euroopa Liidus äri turvaliselt, läbipaistvalt ja vähese administratiivkuluga. Kuigi kuuleme tihti, et riigi IT-süsteemide elujõulisena hoidmine ja arendamine on pidev kulu, siis e-residentsuse kaudu saame kulu järjest suuremaks tuluks juhtida. Iga euro, mis riik e-residentsuse käimashoidmisele kulutab, toob Eestile tuluna tagasi 7,6 eurot,“ lausus Riisalo. Minister lisas, et e-residentsus pole üksnes väljapoole mõeldud tulumasin, vaid sellest võidavad ka paljud kohalikud Eesti ettevõtted, teenusepakkujad ja töövõtjad, mis aitab omakorda kaasa siinse majanduskeskkonna elavdamisele.