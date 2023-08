Lidl avas oma 13. kaupluse Eestis

Lidl Eesti Ida-Viru piirkonnajuht Jana Borošneva tundis uue poe avamise üle head meelt ja kutsus narvalasi Lidli tootevalikuga tutvuma. „Kätte on jõudnud kaua oodatud hetk ja täna avasime Pähklimäel juba oma teise kaupluse Narvas. Lidl on paljude narvakate jaoks kujunenud esimeseks valikuks oma igapäevaste sisseostude tegemisel ning uue kaupluse avamisega laienevad Narva ja Ida-Viru ostuvõimalused veelgi. Oleme tänulikud usalduse eest ning pakume edaspidigi Eesti turul parima hinna ja kvaliteedi suhtega sortimenti,“ sõnas Borošneva.

Kauplusse pääseb lihtsasti ühistranspordi, auto või jalgrattaga. Hoone juurde kuulub suur parkla 127 laia parkimiskohaga, millest 3 parkimiskohta on mõeldud liikumispuudega inimestele ja 3 parkimiskohta peredele. Samuti on ratturitele turvaliseks parkimiseks ette nähtud 10 jalgrattakohta. Klientidel on mugavalt võimalik Lidli kauplusesse tagastada nii taarat, pappi, plastikut kui ka patareisid.