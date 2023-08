Tõeline ehmatus. Kliendi kontoga telliti tema enda teadmata toitu, Bolt raha tagasi ei kanna

Bolt Foodi kasutaja sõnul tabas teda tõeline ehmatus, kui ühtäkki märkas, et tema kontoga on võõras 47 euro eest toitu tellitud. Enamasti satuvad võõra inimese kätte Bolti kasutaja andmeid, kui neid ise jagada. „Tihti logitakse sisse oma kontoga teise inimese seadmest või on paroolid tehtud lihtsasti kättesaadavaks,“ selgitas Bolti pettuste tuvastamise meeskonna juht Jaanus Uudmäe.