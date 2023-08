Suure skandaali keskmes olevad ettevõtjad kasvatasid jõudsalt vara

Nii on Metaprindi suuromanik Martti Lemendik (47) kasvatanud oma vara väärtuse aastaga 64,6 miljonilt eurolt 80,3 miljonile eurole. See on ta tõstnud Eesti rikaste seas 65. kohale. Eelmisel korral oli ta 68. kohal. Selja taha jäävad teiste seas Olav Miil ja Ain Hanschmidt ning kohe tema ees vanameister Väino Kaldoja.