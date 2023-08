Lihatootmine oli sealiha rekordhinna tõttu ka teises kvartalis jätkuvalt kahjumis

Statistikaameti andmetel oli liha töötlemise ja säilitamise ning lihatoodete tootmise teise kvartali käive 124,6 miljonit eurot, mis on viimaste aastate rekord. Samas on aga lihasektori mahuindeks teises kvartalis endiselt miinuses ligi 6 protsendiga.

Loova sõnul on lihasektor tugevas miinuse peamiselt tooraine kõrge hinna tõttu. Eelkõige põhjustab seda sealiha rekordiline hind, mis kerkis teises kvartalis viimase 21 aasta kõrgeimale tasemele – 2,50 eurot kilogramm. Aastaga on sealiha kallinenud üle saja protsendi. „Tooraine sellist kallinemist ei ole võimalik aga toodete lõpphinnas adekvaatselt kajastada, sest tarbijate jaoks on toit juba muutunud liiga kalliks. Seda kinnitab ka sektori üldine tootmismahtude vähenemine ning klientide tarbimisharjumuste muutumine,“ selgitas Loova.

„Viimased kuud on siiski näidanud, et sektori kulubaas on hakanud stabiliseeruma. Seda küll veel mitte jätkusuutlikul tasemel, kuid trend tundub olevat positiivne,“ oli Loova optimistlik. Tema sõnul liiguvad ka Nõo Lihatööstuse näitajad positiivses suunas ülespoole. „Oleme suutnud olude kiuste efektiivselt toimetada ning paaril eelneval aastal tehtud suured investeeringud seadmetesse ja tootearendusse on hakanud vilja kandma. Müügitulemused näitavad, et meie uued tooted vastavad tarbijate ootustele,“ tõdes ettevõtte juht.