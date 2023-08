Ökonomist majandusest ja hindadest: idufirmad on praegu ellujäämisrežiimil

Kuna SKT mõõdab sissetulekuid, siis juba pikemat aega on meil jäänud sissetulekud saamata. Kui vaid liita kokku saamata jäänud tulu selle majanduslanguse jooksul, siis räägime kokku pea 1,5 miljardi suurusest summast, mis on jäänud saamata. See moodustab 3,6 % meie SKT tiputasemest. Kui aga arvestada meile jõukohast 3% suurust kasvu, siis on sissetulekud ootustest kokku olnud pea 3 miljardi jagu väiksemad tänastes eurodes, moodustades meie SKTst lausa 9%.

Eesti tööstus on ooterežiimil. Tööstustoodang on vähenenud, kuid hõive mitte. Koroonaperioodi suur õppetund oli see, et need, kes hoidsid töötajaid ettevõtte juures, taastusid kriisist kiiremini. See töötas hästi, sest taastumine oligi kiire. Nüüd on olukord muutunud. Puidu ja metallisektoris, mis tõid Venemaalt toorainet ja tootsid sellest Skandinaavia riikidesse tooteid, ei ole tooraineturg taastumas ning nõudlus on jätkuvalt kesine.

Nii kurb kui see ka ei ole, ei saa Eesti majandus hakata enne kasvama, kui need ooterežiimil inimesed taas tööd tegema hakkavad, olgu siis oma ettevõttes, või kuskil teises ettevõttes. See toob Eestile tervikuna rikkust juurde ja võitjad oleme kõik. Kuigi ehitamise hinnad on palju tõusnud, siis Eesti jaoks ei pruugi olla halb aeg ehitamiseks, seda nii riigi, ettevõtete kui eraisikute vaatepunktist lähtuvalt. Kui Rootsi ehitussektor taastub ja Ukrainat saab hakata üles ehitama, siis kasvab nõudlus hüppeliselt ning töökäsi on väga piiratult. Kas aga ettevõtted jõuavad ära oodata nõudluse taastumise, on järjest enam küsitav.

Meie oluline kasvumootur, idufirmad on praegu ellujäämisrežiimil. Eelmise aasta jooksul toimunud intressimäärade tõus ja praegune majanduskasvu väljavaate halvenemine on tabamas neid eriti tugevalt sest kogu äri oli üles ehitatud tulevastele kasumitele. Et ettevõtet elus hoida, on vaja kiirelt vähendada investeeringuid ja see tähendab väiksemat kasvu ka lähiaastatel.