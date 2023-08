FOTOD | 15 senti pani rahva liikuma. Tanklate juurde moodustusid järjekorrad

Alexela on oma klientidele teada andnud, et täna kella 13:30st kuni 17:00ni on ka neil kütus liitri kohta -15 senti odavam. Alexela kõneisik lisas Delfi Ärilehele, et bensiinile ja diislikütusele on lisaks CNG ja LPG postihinnast -15 senti. „Lisaks need kliendid, kel on elektripakett Pingevaba, neile bensiin, diislikütus, CNG, LPG kütused täiendavad -7 s/l. Alexela teistele elektrilepingu klientidele kõik loetletud kütused täiendavad -5 s/l.“