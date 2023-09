Forus Taxi uus valdkonnajuht lubab äriklientidele personaalsemat taksoteenust. „Parim hind ei ole enam konkurentsieelis“

Augustis liitus Forus Taxi meeskonnaga Urmas Kamdron, kes äriklientide valdkonnajuhina hakkab muutma taksoteenust täpsemaks, kvaliteetsemaks ja personaalsemaks.

Urmas Kamdron on 20 jooksul aasta juhtinud erinevate ettevõtete müügi- ja turundusprotsesse ning omab kogemust nii Eesti tööstuses, IT-arenduses kui ka rahvusvahelistes tehnoloogiaettevõtetes. Ta on konsultandina aidanud kümneid Eesti ettevõtteid müügi- ja teenindusprotsesside parendamisel, näiteks Oracle, Bestnet, Icefire, Chekout.com. Lisaks on Kamdron tuntud raadiosaatejuht.

„Liitusin Foruse tiimiga väga selgel põhjusel, sest mind inspireeris see, et kolmandik värskelt turule tulnud ettevõttest hakkab kuuluma juhtidele, klientidele ja töötajatele. Samuti olen positiivselt üllatunud kui kiiresti on Forus Taxi aastaga kasvanud,“ ütles Forus Taxi äriklientide valdkonnajuht Urmas Kamdron. „Olles jälginud taksoteenuse maastikku üle 15 aasta, olen seisukohal, et teenuse optimeerimisega on mindud turul liiga kaugele. Soovin Foruse taksoteenuse arendamisega astuda sammu vastassuunas, et tuua tagasi täpsus, kvaliteet ja personaalsus.“

Forus Taxi küsis Eesti suurimate tööandjate käest, mis on taksoteenuse kasutamisel ja partneri valikul nende jaoks oluline. „Selgus, et parim hind ei ole enam konkurentsieelis, mis annab meile kindluse ärikliendi suunal turule tuua uusi personaalseid teenuseid ja usun, et suudame seeläbi luua paremat kvaliteeti,“ ütles Urmas Kamdron.

Forus Taxi esimesel aastapäeval 2023. aasta aprillis liitus ettevõtte omanikeringiga autoralli maailmameister Ott Tänak, kes investeeris Forus Taxisse, sest usub selle visiooni tugevust, edukust ja eristuvust.

Forus Taxi on Eestis sündinud teenuste platvorm, mis tegutseb täna kolmes riigis, kokku 18 linnas: Tallinnas, Tartus, Pärnus, Haapsalus, Rakveres, Viljandis, Narvas, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Sillamäel, Vilniuses, Kaunases, Klaipedas, Riias, Jurmalas, Liepajas, Daugavpilsis ja Alytuses.