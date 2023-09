Saunumi kuine käive kerkis aastaga kahekordseks

„Augustis tarnisime kokku 16 erinevasse riiki. Eksport moodustas taaskord üle poole Saunumi käibest“ võttis kuu kokku Saunum Group AS juhatuse liige Henri Lindal. „Suvekuud on saunaäris üldiselt vaiksem aeg, samas oleme kõikidel suvekuudel suutnud varasemast aastast oluliselt parema müügitulemuse saavutada, mis teeb mõistagi head meelt. Samas jääb natuke kripeldama asjaolu, et meie uue kerise eelmüük veel augustis sisuliselt alata ei saanud. Saame esimese suurema partii keriseid kätte septembri alguses, mistõttu augustisse planeeritud uute keriste müük lükkub kuu võrra edasi“ ütles Lindal.

„On näha, et Euroopa turgudel on saunasektoris taastumine jätkuvalt visa. Seevastu Põhja-Ameerika, Aasia ja Austraalia turgudel näeme lähitulevikus märkimisväärset kasvupotentsiaali. Septembris on plaanis sertifitseerida USA ja Kanada turgudele Saunumi 12kw ja 15kw kerised, mis on täna Saunumi Põhja-Ameerika portfooliost puudu. Testid on läinud igal juhul edukalt“ lisas Lindal.