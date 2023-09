Selgus selle aasta ühe tähtsaima IPO toimumise eeldatav kuupäev

Samas pole kuupäevad veel lõplikult kivisse raiutud. Enne seda on ettevõttel kavas suuremate investoritega kohtumised, et kaardistada huvi. Järgmisel nädalal peaks seega selguma võimalik aktsia hinna vahemik.

Armi IPO on aasta üks oodatuimad ning ajaloo üks suurimaid tehnoloogiafirmade börsiletulekuid. Sealjuures on firma IPO tähtis ka selles osas, et annab teistele börsile tulemise mõttega mängivatele ettevõtetele signaali, kas antud oludes on võimalik edukalt börsidebüüti teha.

Hetke hinnangute kohaselt plaanib Arm börsi kaudu kaasata 5-7 miljardit dollarit. Ettevõtte eeldatav turuväärtus on 60-70 miljardit dollarit, kuid pole ka välistatud, et hind võib veel alla tulla. Arvestades, et firma suuromanik Jaapani investeerimisfirma SoftBank soovib börsile tuua umbes 10% aktsiatest, siis viitab madalama otsa rahakaasamise summa 5 miljardit dollarit, et võimalik turuväärtus võib olla ka 50 miljardi dollari juures. Praegune plaanitav rahakaasamine on väiksem kui varem räägitud 8-10 miljardit dollarit.