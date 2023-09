Metaprinti suurklient Wolf Group tegutseb tänaseni Venemaal edasi. Möödus üliedukas aasta

Varem kandis ettevõte nime Krimelte. Wolf Groupi müügitulu ulatus eelmisel aastal koguni 154 miljoni euroni, seega on nende tegevus Venemaal äärmiselt edukas. See on ühtlasi firma kõrgeim käive, mis tegutsemisaja vältel on saavutatud. Puhaskasum oli seitse miljonit eurot. Ettevõte tegeleb vahtude, hermeetikute, liimide, pinnakatete, täitesegude ja teipide tootmisega.

Wolf Groupil on neli tootmisüksust, millest üks asub Venemaal Moskva lähistel Žukovskis ja kannab nime Wolf Group East LLC. Ettevõte hakkas Metaprintiga koostööd tegema juba 2003. aastal, kui viimane hakkas toonasele Krimeltele aerosoolpakendeid tootma. Muud firma tootmisüksused asuvad Barcelonas, Tallinnas ja Lille’is Prantsusmaal. Ettevõte kirjutab majandusaasta aruandes, et grupi äritegevus Venemaal on reorganiseeritud lokaalseks ning sõltuvus emaettevõttest on viidud miinimumini. Täielikku Venemaalt lahkumist pole aruandes aga mainitud.

Ettevõte tahab Ukraina majanduse taastamisele kaasa aidata

„Venemaal oleme majandustegevust seoses erakorraliste sündmustega ja Euroopa Liidu poolt kehtestatud sanktsioonidega oluliselt vähendanud. Vene tootmisüksuses vähendasime tootmisvõimsust ca poole võrra,“ kirjutatakse ettevõtte 2022. aasta majandusaastaaruandes. „Seoses toorainete tarnimise-, välishankijatele maksevõimaluste piirangute ning Euroopa Liidu poolt kehtestatud sanktsioonide tõttu oleme majandustegevuse Venemaal reorganiseerinud ning finants- ja tegevusriskid reorganiseerinud kohaliku äriüksuse tasandile.“

Delfi Ärileht üritas Wolf Groupi omanikega ühendust võtta, et uurida, miks ettevõte endiselt Venemaal tegutseb, ent omanikud päringutele ei vastanud. ERR-i andmetel on Metaprinti omanik Martti Lemendik varem uudistekanalile öelnud, et nemad ei ole pärast sanktsioonide kehtima hakkamist aerosoolpakendite kerematerjale oma Venemaa tehasesse saatnud, aga otste ja põhjade lähetamine käib edasi, kuna see pole keelatud.