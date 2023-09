Advokaat: kui sanktsioone pole rikutud, ei saa Venemaale kaupa tarninud firmadele õiguslikult etteheiteid teha

Viimastel nädalatel on meedias läbi käinud mitmed juhtumid, kus arutletakse selle üle, miks on mainekad Eesti ettevõtted Venemaaga pärast sõda ärisuhteid jätkanud. Kuigi äri Venemaaga võib olla moraalselt hukkamõistetud, tasub teada, et igasugune äri Venemaaga pole tänasel päeval keelatud ega sanktsioneeritud. Venemaaga äri lõpetanud ettevõtted on väitnud, näiteks Eesti Pagar ja Liviko, et nende tooteid müüvad Venemaal edasi endised koostööparnertid.