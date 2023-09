Hiljuti selgus, et peaminister Kaja Kallas andis oma abikaasale Arvo Hallikule 350 000 eurot laenu. Hallikule osaliselt kuulunud ettevõte oli samal ajal kaudselt seotud Venemaaga äri ajava Metaprindiga. Kas pangast laenu saamisel sai takistuseks just see seos? Eesti pangad on kidakeelsed.