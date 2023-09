Odavam kodulaen ja väiksem sissemakse: Hiina teatas uutest majandust toetavatest meetmetest

Hiina keskpank teatas reedel, et vähendab pankade nõuet hoida reservis välisvaluutat , mille taga on soov tõsta tänavu dollari vastu 5% langenud renminbit. Samuti langetasid Beijing ja Shanghai esmakordsetele koduostjatele kodulaenu intressimäära, vahendab Financial Times.