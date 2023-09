Riia kesklinnas, aadressil Marijas iela 6, asub linnaelanike seas teada-tuntud koloss, mis on pikka aega seisnud tühjana. Selle varasemad omanikud on pikalt vaielnud ja nii on maja seisukord aina halvenenud. Delfi Läti uuris, kes on selle omanik täna ja kas midagi ka liikuma hakkab.