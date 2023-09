Euroopa suurim vasetootja: vargus võib meilt viia sadu miljoneid eurosid

Saksamaa vasetootja teatas neljapäeval, et ei suuda enda selleks aastaks seatud finantseesmärke täita, kuna Hamburgis asuvas ringlusettevõttes avastati lahknevusi metalli varudes ja saadetistes. Ettevõtte on enda sõnul langenud kuriteo ohvriks, mille kahju võib olla enam kui 100 miljonit eurot.

Vase tonn on väärt 8000 dollarit ning seda kasutatakse paljudes tööstustoodetes alates elektrikaablitest kuni kodumasinateni. Kogu maailmas ning sealhulgas Eestis on see olnud hulgaliste varguste sihtmärgiks.