„Oota, kuhu sa selle raha panid?“ Ettevõtja: mulle lubati digi-sõnniku müügist suurt rikkust

Varem Eesti äriinglite võrgustikku EstBAN juhtinud Lev Dolgatšjov sõnas Ärilehe investeerimisankeedile vastates, et kui iduinvesteeringud võivad pakkuda põnevust, siis raha teenimiseks on parem koht ikkagi aktsiaturg. Näiteks otsustas ta hiljuti ära kasutada Tallinna börsi langust, nähes, et üks tema meelisaktsiatest kaupleb allahindlusega.