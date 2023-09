Soomes langesid kinnisvarahinnad ootamatult palju. See üllatas kohalikku ökonomisti

Holappa juhib tähelepanu, et hinnalangus oli laialt levinud pea kogu riigis, kuigi aasta alguses oli märgata elavnemise märke ka muudes piirkondades peale Helsingi. „Kui eluasemete müük väheneb, toob see kaasa koduvahetuse ahelate puudumise, mis pidurdab kaubandust veelgi. Selline olukord võib jätkuda seni, kuni inimesed saavad aru, kuhu suunas intressimäärad liiguvad,“ ütleb Holappa.

Hypo Banki ökonomisti Juho Keskineni sõnul on sügisel lootust, et hinnalangus tasandub. Ta lisas, et eluasemehindade haripunkt oli eelmise aasta juunis. „Nõudlus koduostjate poolt ei ole vaibunud, kuid eluasemeturul valitseb endiselt ettevaatlikkus. Soomlased on riskikartlikud, mis kajastub näiteks endiselt suurtes varades arvelduskontodel,“ märkis Keskinen.