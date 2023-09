Kui muidu on Eesti investorkond justkui pikalt ees Lätist ja Leedust, siis SEB uuringust selgub, et üle 50-aastaste inimeste seas see päris nii pole.

Eestis on viimastel aastatel tegelenud investeerimisega 55% 50–59-aastastest ja 35% 60–74-aastastest. Leedus on vanemaealiste investeerimisaktiivsus võrreldes Eestiga mõnevõrra kõrgem: 63% 50–59-aastastest ja 42% 60–74-aastastest on viimastel aastatel tegelenud investeerimisega. Lätis on 50–59-aastaste hulgas investeerimisaktiivsus Eestiga sarnane (55%), kuid oluliselt aktiivsemad investeerijad on vanuses 60–74 – selles vanusegrupis olevatest inimestest on investeerimisega tegelenud koguni 48%.