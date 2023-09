Kuidas elada pidevas rahapuuduses: 21 kahjulikku nõuannet

Ärge vaadake toote hinda ja ärge kunagi hinnake ka seotud kulusid. Oletame, et plaanite sõita kaheks nädalaks sõpradele Riiga külla. Loomulikult koos kingitustega. Kaks rasket kohvrit. Milline lend on kõige odavam? Eks ikka öine. Ärge mõelge sellele, millal väljub esimene ühistransport kesklinna või kuidas jõuda hotelli – lihtsalt tellige takso. Või sellele, et päevasel ajal lennates võiks vabalt sõita ka ühistranspordiga.

Käige ostlemas ja improviseerige. Vaadake neid panne lähemalt! Tahtsite ju ammu endale uut ja mugavat panni! Oo, milline vokkpann, seegi tuleb osta. Issand, kui armas lindudega serviis! Kahju, et seda pole kodus kuskile panna. See Muumidega tass meeldib kindlasti vennatütrele. Muide, mis teid üldse siia tõi? Ema palus otsida talle ühe multikeetja ... Terveks kuuks kulude plaanimine, et ei peaks kuu lõpus ainult makarone sööma, on kohutavalt keeruline. Sellisel tasemel plaanimine, et millele ja kui palju võin kuus kulutada, et saaksin endale aasta pärast lubada unistuste puhkust, on jõukohane ainult matemaatikaprofessorile.

Täna kulutas teie pere toidule 11, eile 14, üleeile 13 eurot. See teeb kokku kaksteist eurot päevas, eks? Miks siis kulus kuus toidule 500 eurot? Netipanga rahaplaneerija näitab kuludes valeinfot, parem on see tujurikkujast teenus välja lülitada.

Ei ole mingit põhjust eelnevalt hinnata, milline ostuvõimalus on kõige kasulikum. Kui näete müügil kümmet jogurtit kaheksa jogurti hinnaga, haarake kohe! Pole oluline, et kehtivusaeg lõpeb kolme päeva pärast. Tahaks kuulata netis muusikat ilma reklaamideta? Tellige YouTube ja ka Spotify – ärge mõelge, miks peaksite vajama mõlemat korraga.

Kui peate end juba ammu vaimuhiiglaseks, ent muredest pungil kiindumus maiste rikkuste vastu on seganud tõusmast kõrgemale lihtsurelike muredest, on need kahjulikud nõuanded mõeldud just teile. Õpetame teile, kuidas toimida oma rahaasjadega võimalikult ebaefektiivselt.

Kui naabril on iPhone, on häbi käia ringi Androidiga. Kui krokodillinahast käekotti ei õnnestu osta, ostke vähemasti midagi sarnast ning päikeseprillid vähemalt Ray-Banid. Mis see on – kampsun, mis maksab vähem kui 50 eurot? Te pole ju ometi sillaalune parm? Vahet pole, et kvaliteetne – odavad riided tähendavad, et te ei austa ennast. Kui sõbrad suunduvad kallisse restorani lõõgastuma, tasuks võtta kiirlaenu, et täiest hingest pidutseda. Kui ütlete, et ei saa sel kuul selliseid kulutusi lubada, ütlevad sõbrad teist lahti. Sõbrad ju teevadki nii.

Kas teil on alati tahtejõust puudu tulnud? Toidupoodi minge koriseva kõhuga ja uusi teksasid minge ostma palgapäeval. Kindlasti suunduge võimalikult suurde kaubanduskeskusesse, kus on palju ahvatlusi.

Ärge iialgi võrrelge eri kauplustes olevaid hindu. Eriti siis, kui peate ostma palju asju korraga. Kõigi hinnad on ju samad ja ükski kett ei tee märgatavaid allahindlusi. Ja kui siiski tahate hindu võrrelda, kulutage poetiiru planeerimisele rohkelt aega. Kui odavaim kohvikoor on teises linna otsas, tuleb sinna sõita. Aeg ja auto paagis olnud kütus ei maksa ju midagi!

Kui raskemad ajad mööduvad, tasub auto pealt kokku hoida. Võtke üks kokkuklopsitud roostes pann, mis tossab nagu vedur. Pidev remont viib uute sõpradeni remonditöökojas ning kuigi vanade autode maksu Eestis veel ei ole, siis küll tuleb varem või hiljem ka see. Mis võiks olla patriootlikum, kui toetada oma armastatud riiki rahaliselt? Võttes arvesse, et igal aastal süttib mitusada vana autot, siis suurendate oluliselt oma võimalusi sattuda uudistesse. Ainult ärge ostke tulekustutit, kuna see on täiesti asjatu raharaiskamine.

Tööl ei suju ja on pisut raskeks läinud? Eks kokkuhoid ole kurjast, kuid on asju, mille pealt saab tõesti säästa. Näiteks tervis. Kõht valutab juba viiendat kuud? Arsti juurde ei maksa minna, see kirjutab veel kalleid rohtusid. Küll valu läheb iseenesest üle. See soolevähiga hirmutav sõber on ju lihtsalt loll. Tehnika remondi ja hoolduse pealt võib samuti säästa. Milleks tahvelarvutile ümbris, te ei kanna seda ju kohvris koos naeltega? Bensiin on kalliks läinud, aga garaažis seisab kanistrites mingi müstiline vedelik. Võtaks kohe kaks! Kui mootor vastu ei pea, siis pole midagi – kõndimine on tervislik, saab jõusaalilt kokku hoida.

Otsite uut tööd? Ärge kunagi lugege ettevõtte kohta tagasisidet. Miks peaksite teadma, kuidas suhtutakse siin töötajasse, kas makstakse ületundide eest või milline on ettevõtte trahvisüsteem ... Miks peaksite muretsema, et viieminutilise hilinemise eest võidakse teile määrata sajaeurone trahv? Probleemidega tuleb tegeleda alles siis, kui need tekivad, eks? Kui olete ettevõtja, siis ärge otsige klientide kohta lisainfot. Misasja, teid ei vea ometi keegi alt!

Rasked ajad jäävad kaugele selja taha, kätte on jõudnud edukas periood ja elate onupoja vanaemalt päritud kolmetoalises korteris Tallinna kesklinnas? Sellesse kolides ei esitanud te lolle küsimusi, nagu „Miks vajame kahe peale 120 ruutmeetrit?“ või „Kus hoidis memm arveid, huvitav, kui palju maksis ta oma neljameetriste lagedega ruumide kütte eest?“. Ärge mingil juhul mõelge sellele, et võiks jätkata kahetoalise üürimist äärelinnas või et pärandi pikaajaline väljaüürimine on palju kasumlikum.

16. Visake kõik ebavajalik kohe minema

Internetist leiab kolme minutiga, kui palju võiksid maksta vanaemalt päranduseks saadud vinüülplaadid, aga aeg on teatavasti hindamatu väärtusega. Ja mis see veel on? Spordiklubi tellimus, mille tegite kuu aja eest, aga lõpuks sinna ikkagi ei jõudnud, kuna murdsite jala? Noh, las seisab sahtlis edasi. Edasi müüa või peatada on liiga keeruline.

17. Paanitsege rohkem

Lugesite uudistest kriisi kohta? On aeg langeda paanikasse! Ostke ruttu tatart ja WC-paberit, soetage kulda ning võtke kodulaenu – zombiapokalüpsise juhul võib laenu tagasi maksmata jätta. Raha küll pole, aga samas on keldrist kartulikottide tagant mugav vaenlaste pihta kõmmutada. Peamine on mitte arvata, et kriis ei kujunegi lõpuks nii hulluks ja et kinnisvarahinnad võivad langeda.

18. Ärge investeerige

Hoidke raha klaaspurgis, padjapüüris või vanas sokis. See pankuri mängimine muutub veelgi põnevamaks, kuna on oht, et mõni kodustest viskab „koli“ minema, teadmata, millega tegu. Peamine on mitte hoida raha kogumishoiustel, rääkimata investeerimisest, kuna aeglaselt teie sääste sööv inflatsioon on põnev vaatepilt, millest inspiratsiooni leida. Selle üle võib koguni mediteerida.

19. Elage ilma säästudeta