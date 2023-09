Kariibi mere saar võib tänu oma domeenile teenida sel aastal kümneid miljoneid dollareid

Anguilla on tuntud oma korallriffide ja valgete liivarandade poolest. 1990. aastatest on saar vastutanud .ai-lõpuga internetiaadresside määramise eest elanikele ja ettevõtetele, kes soovivad veebisaite registreerida.

Stability.ai, Elon Muski X.ai ja Character.ai on ainult mõned tehisintellekti idufirmad, mis on võtnud kasutusele Anguilla saartele ja laevadele määratud .ai domeeni. Paljudel suurtel tehnoloogiaettevõtetel on samuti veebiaadressid, mis lõpevad .ai domeeniga: Google.ai ja Facebook.ai suunavad külalised oma ettevõtte tehisintellektile keskendunud veebilehtedele ja Microsoft.ai näitab ettevõtte Azure tehisintellekti teenuseid.