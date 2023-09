Majandusministri tööstuspoliitika aastani 2035.„Jätkates sama tööriistakastiga me kvaliteedihüpet ei saavuta“

Minister Tiit Riisalo sõnul on Eesti tööstus end läbi erinevate kriiside näidanud väga kiire kohanejana. Sellegipoolest on sisendhindade tõus, raskused toorme kättesaamisel ning nõudluse vähenemine välisturgudel mõjutanud meie tööstusettevõtete konkurentsivõimet. „Nii tänasest majandusolukorrast ja kiirest tehnoloogia arengust tingituna, aga ka keskkonnast tulenevad väljakutsed nõuavad nii riigi kui ettevõtjate poolt jõulisemat koostegutsemist. Kui me soovime rahvusvahelises konkurentsis püsida ja tõsta oma tööjõu tootlikkuse 110 protsendile Euroopa Liidu keskmisest, on vaja rohkem ühist jõupingutust ja fokusseeritust tegevustes. Jätkates sama tööriistakastiga ja sama pingutusega me oma majanduses märkimisväärset kvaliteedihüpet ei saavuta,“ märkis Riisalo.

„Valminud dokument on üldsõnalisem kui ilmselt kõik osapooled tahaksid, kuid see on esimene ja väga oluline peatükk tööstusteemalise diskussiooni avamiseks valitsuses,“ rõhutas Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu juht Katre Savi. Tema sõnul on tööstus jätkuvalt Eesti majanduse selgrooks ning selleks, et kasvaks Eesti tööstuse tootlikkus ja lisandväärtus ning tööstuse kasv ja areng oleks kestlik, on vaja ühiseid jõupingutusi. „Kui näiteks tootmise automatiseerimine ja digitaliseerimine on pigem ettevõtja õlul, siis vajaliku baasinfrastruktuuri olemasolu ja energiahindade konkurentsivõime tagamine on riigi kätes. Tark tööstus ootab tehnoloogiatarku noori ning tuleviku tööstus saab olema tänase hariduse nägu,“ tõi Savi esile.