Päev börsil: korralik tõusupäev Tallinna börsil

Euroopa ja USA

Euroopa suuremad börsid on liikunud reedel erisuundades. Stoxx 600 on kerkinud napi 0,10% jagu ning Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on tõusnud 0,60%.

„Jahtumise märgid on endiselt head uudised, mis toetavad lootusrikast optimismi, et intressimäärade tõstmise tsükli lõpp võib olla lähedal. Kusjuures võimalik, et Föderaalreserv võib tuleval aastal alandada intressimäärasid, kui inflatsioon peaks jätkuvalt vähenema,“ kommenteeris Bloombergile Plante Moran Financial Advisorsi investeeringute juht Jim Baird.