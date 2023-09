Seitse söögikohta müügiks: kodusest peomajast Toompea restoranini

Paljud neist asuvad küll Tallinna kesklinnas, kuid näiteks kalleim pakkumine pärineb hoopis maakohast.

Kolmel korrusel baariruumid Punasel tänaval

1,1 miljoni euro eest on võimalik endale osta Tallinnas Punasel tänaval asuva ärihoone toitlustusruumid. Ruumid jooksevad üle kolme korruse, kusjuures igal korrusel on omaette baariruum. „Äripind müüakse koos kogu ruumides oleva vallasvara ja tähtajalise üürilepinguga,“ on kirjas kuulutuses.

Kohvik Pirital

Samuti 1,2 miljoni euro eest on endale võimalik soetada Pirital Kalamehe teel asuv restoranihoone. Venekeelses kuulutuses on öeldud, et restoran on tegutsenud üle 20 aasta.

Suur-Karja baariruumid

1,2 miljoni euro eest saab soovija endale osta 260 ruutmeetri suuruse pinna Tallinna vanalinnas Suur-Karja tänaval. „Suur-Karja tänav on hinnatud koht vanalinnas, kuhu on koondunud hulk populaarseid meelelahutusasutusi,“ öeldakse kuulutuses.

Fahle restoran

1,3 miljoni euro eest on endale võimalik soetada Tallinnas Tartu maantee ääres Fahle ärilinnakus. Müügikuulutuses on märgitud, et äripind sobib nii esindussalongiks, toitlustuseks, teeninduseks kui ka kaubanduseks.

Alleksi peomaja

1,35 miljoni euro eest on võimalik endale soetada Raasiku vallas asuva Alleksi peomaja kahel krundil asuva kompleksi ning ka ettevõtte Alleksi Peomaja OÜ. Müügikuulutuses on lubatud, et tegemist on perspektiivika investeeringuga väga tulusaks äriks, mis on endale hoo sisse saanud.

Boonuspakkumised Tallinna vanalinnas

Lisaks eelpool mainitud restoranidele ja söögikohtadele, on natukese väiksema summa eest praegu müügil kaks kohta Tallinna vanalinnas. Esimene neist on Toompeal asuv ruum, kus praegu tegutseb Dombergi restoran. Äripind on võimalik soetada 689 000 euroga.

Viru väravate juures on 625 000 euroga müügis umbes 200 ruutmeetrine äripind. Praegu tegutseb seal Iiri pubi ja karaoke baar Shamrock.

