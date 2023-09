„Tihe sõiduplaan on reisijate jaoks üks olulisemaid eeldusi, et kaaluda autosõidu asendamist rongiga. Kuigi rongipark on piiratud, on meil siiski juba täna võimalik sõiduplaani linnalähiliikluses paremaks teha. Sellele hetkel ka keskendume,“ märkis Betlem. „Läänesuunalt on Keila, Saue, Laagri nüüd väga hästi kaetud, samuti paranevad rongiga sõitmise võimalused Tallinna linnas asuvate peatuste vahel. Tallinna linna siseselt on rong kõige kiirem sõiduvahend.“