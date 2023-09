Taylor Swifti tuuri kontsertfilm sai juba esimese päeva piletimüügiga kassahitiks

Fandango teatas reedel, et lauljatari film on kõigi aegade 10 parima esimese päeva eelmüügi edetabeli hulgas.

AMC Entertainment teatas, et Swifti filmi piletimüük jõudis neljapäeval 26 miljoni dollarini, mis on ettevõtte jaoks uus rekord. Varem oli ühe päeva kõrgeim piletimüügi rekord „Spider-Man: No Way Home“ 16,9 miljoni dollariga.

IMAX on juba välja müünud rohkem kui 250 linastust ja on eelmüügist üle indekseeritud. Ettevõte ütles CNBC-le, et see tõmbab sisse sama suure protsendi eelmüügist, kui see oleks blockbuster-tentpole'i puhul.