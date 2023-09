Tuntud karastusjoogitootja toetab jätkuvalt Venemaa sõjategevust. SAS eemaldas tooted müügist

2022. aasta märtsis teatas ettevõte, et lõpetab tootmise ja reklaami Venemaal agressiooni tõttu. Siiski jätkas ettevõte aga 2022. aasta augustis 7up ja Mirinda karastusjookide tootmist Venemaal uute nimede Evervess ja Frustyle all. Märtsis alustas ettevõte ka Pepsi tootmist uute nimede Evervess ja Favorite all. Lisaks on PepsiCo töötanud Venemaal välja uue karastusjoogi nimega Gift.