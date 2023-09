Euroopa ja Hiina murepilved mängivad USA-le trumpe kätte

2023. aasta lõpuni on jäänud neli kuud ja USA börsiindeksi S&P 500 tootlus on Stoxx Europe 600 omast umbes kaheksa protsendipunkti võrra paremas seisus. See tähendab, et kui nii jätkub, siis viimasest kümnest aastast kaheksal on USA aktsiaturg Euroopa oma edestanud. Praegu toetab USA-d ka tehisintellekti võidukäik. Föderaalreservi karmistuv poliitika on inflatsiooni USA-s jahutanud, hoides samal ajal majanduskasvu üle 2%. Möödunud reedel selgus, et värbamine on USA-s elavnenud ja palgatõus veidi aeglustunud.