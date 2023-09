VIDEO | Eestlaste tehisintellektil põhinev juturobot soovib aidata kümneid miljoneid noori

Milline on teie teenus?

MindSee on AI-põhine chatbot, mis pakub inimestele emotsionaalset tuge ning viib läbi peegeldavaid vestlusi.

Oleme kaasaegse tehnoloogia võimalusi kasutades loonud turvalise ja konfidentsiaalse keskkonna, kus inimesed saavad vabalt oma mõtteid ja tundeid väljendada. Vestlusroboti eesmärk on valideerida neid tundeid pakkudes kuulamist ja mõistmist.

Peegeldavad vestlused on olulised, kuna need aitavad inimestel end paremini mõista ja suurendavad eneseteadlikkust. Selliste vestluste käigus on inimesel võimalus analüüsida oma emotsioone, mõtteid, käitumismustreid ja muid sisemaailmaga seotud aspekte. Nii võime jõuda arusaamadeni, mis toovad kaasa positiivseid muutusi.

MindSee on loodud, et aidata jõuda isiklike avastusteni ja pakkuda emotsionaalset tuge. See tehnoloogia on saadaval igal ajal ning igas kohas, vaja on vaid internetiühendusega seadet.

Kellele peamiselt mõeldud ja kas see on erinevates keeltes?

Meie teenus on peamiselt suunatud õpilastele, kes seisavad silmitsi vaimse tervise väljakutsetega. MindSee sündis, kui olime ise veel õpilased, seega mõistame hästi kooliga kaasnevaid pingeid ja stressi. Ükskõik, kas tegu on segaduse, suhete, isiklike probleemide või muude vaimset heaolu mõjutavate teguritega - oleme siin, et toetada ja aidata.

Samuti mõistame, et professionaalne abi võib olla kallis ning paljudele õpilastele kättesaamatu. Pikkade ootejärjekordade ja kõrgete hindade tõttu võib olla raske leida vajalikku abi. Seepärast pakub MindSee taskukohast ja ööpäevaringselt saadaval teenust.