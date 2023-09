Pea pooled Eesti noortest on oma vara ühel või teisel viisil investeerinud

SEB koolisaadik Mia Maria Melnitšuk sõnas, et kuna paljudes koolides ei õpetatata noortele rahatarkust, sealhulgas investeerimist, ammutab suur hulk noori oma teadmisi investeerimisest meedia kaudu. Ta lisas, et vähesed koolid pakuvad noortele valikkursuseid rahatarkuse teemadel, mis on aga sageli teoreetilised ning ei anna noortele teadmisi, kuidas päriselt alustada oma rahaasjade korraldamisega.