Tele2 tuletab meelde: ükski usaldusväärne ettevõte ei küsi telefoni teel PIN-koode

„Paraku jõuab meieni jätkuvalt infot erinevatest juhtumitest, kus kelmid esitlevad end Tele2 või mõne panga töötajana, et inimestelt raha välja petta,“ ütles Tele2 Eesti IT turvaspetsialist Triin Palts. Petuskeeme on erinevaid. Mõnel juhul väidab kelm kas kõnes või SMS-i teel, et inimese pangakontol kajastuvad kahtlaseid tehinguid. Seejärel küsitakse juba inimese kasutajanime ja parooli või Smart-ID PIN-koode, mille lõppeesmärk on võtta tema nimele erinevaid tarbijalaene.