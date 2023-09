E-poodides mitmekordne hinnavahe. Ehituspoes langes toote hind pärast Delfi päringut ligi kümme eurot

Bauhofi turundusdirektor Kristina Vais sõnas, et kauba hinnastamisega seonduvaid käitumisreegleid juhib konkurentsiõigus, mis sealhulgas reguleerib ka turuosaliste vahelisi suhteid. „Konkurentsiõiguse eesmärk on tagada vaba konkurentsi olemasolu ja tarbijate ning ausa konkurentsi kaitse. Eelnevast tulenevalt peab iga ettevõte oma äriotsuste tegemisel jääma sõltumatuks ja järgima konkurentsiseaduses sätestatud reegleid,“ selgitas ta.

Ta lisas, et hinnastamise põhimõtted on iga turuosalise enda äriotsus ja sellel teemal kellegi kolmandaga nõu pidamist või kokkuleppimist loetakse keelatud tegevusteks, st hinnastamise loogika või ulatus on iga ettevõtte enda äriotsus. „Sellest tulenevalt ei saa Bauhof Group AS kommenteerida teiste ettevõtete äriotsuseid ega anda selgitusi sortimendis olevate toodete hindade kujunemise detailidest,“ jättis Vals küsimustele sisuliselt vastamata.