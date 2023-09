Venemaal äri ajava Eesti ettevõtte juht emotsionaalselt: millest see hullumeelne hüsteeria?

Küsisime ettevõttelt, miks nad siiani Venemaal äritegevust jätkavad. Vastus saabus vene keeles. „Täpselt sama küsimuse võib esitada, miks teevad ettevõtted koostööd USA, Suurbritannia, Poola, Austraalia ja teiste riikidega, kes on viimase 20 aasta jooksul hävitanud mitmeid riike ja tapnud üle miljoni tsiviilisiku. Ja see jätkub tänaseni, tekitades Ukrainale kordades rohkem kahju kui Venemaa,“ sõnas ettevõtte omanik Danil Ignatenko.

Ta lisas, et neil riikidel ei ole meiega mingit kultuurilist tähtsust ega seost. „Venemaa on meie naaber ja Eestis räägib 50% elanikkonnast vene keelt ja nii jääb see alati, seega tekib küsimus, miks see hullumeelne hüsteeria topeltstandarditest.“