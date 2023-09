Töötukassa: töötute arv on viimase nelja aasta suurim. Tipp pole veel aga käes

1. septembri seisuga on töötukassas registreeritud 50 083 töötut. Töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool märkis, et hetkel on nende juures tööd otsimas ka 4500 sõjapõgenikku. Kuigi sel aastal registreeritud töötute arv on viimase nelja aasta suurim, pole Kooli sõnul tegemist ajaloolise rekordiga.