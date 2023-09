„Tegelikult tegime otsuse ühe päevaga. Me leppisime sellega, et ei tee enam Venemaa ja Valgevenega koostööd. See ei olnud lihtne otsus – mitte ainult ärilisest vaatenurgast, sest olime seal 30 aastat töötanud –, seal olid nii sõbrad kui ka kolleegid, aga võtsime selle otsuse vastu sellest kõigest hoolimata. Me ei taha end siduda riigiga, mis ründab oma naabreid. Saatsime kirja, et lõpetame: kõik, aitäh, ja tuleme tagasi, kui teie riik saab normaalseks,“ ütles Karavela juhatuse liige Andris Bite.