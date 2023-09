Vabakutseliste platvorm Xolo koondab töötajaid. Eesmärk on jõuda kasumisse

Xolo tegevjuhi Mikko Teerenhovi sõnul on tänases majandusolukorras seatud uueks eesmärgiks kasumilävele jõudmine ja sõltumatus välisrahastusest. „Xolo on oma teekonnal jõudnud murrangulisse puntki, mil oleme ehitamas uut tüüpi ülemaailmset ökosüsteemi vabakutseliseks tööks, ent peame samal ajal tagama ka oma organisatsiooni tervikliku toimimise. Tahame ettevõtet arendada sõltumata täiendavate investeeringute kaasamisest. See nõuab kahjuks ka raskeid otsuseid meie meeskonna struktuuris,“ ütles Teerenhovi.

„Olenemata sellest, et 2023. aastal on Xolo tulusid kasvatanud ja jõudnud 7,3 miljoni euro suuruse aastatuluni, peame siiski kindlustama, et meie kasv oleks jätkusuutlik ka lähiaastatel. Meie 134-liikmeline rahvusvaheline tiim on olnud suureks toeks tootearendusel ja äri kasvatamisel, mistõttu meeskonna vähendamine oli raske, aga vajalik otsus,“ lisas Teerenhovi.

Xolo plaanib omalt poolt teha kõik võimaliku, et koondatud meeskonnaliikmed leiaks võimalikult kiirelt uued väljakutsed kas palgatööl või ettevõtluse vallas. Kõikidele pakutakse nii konsultatsiooni kui ka kontaktide jagamist.

Samuti on saadetud töötukassale kollektiivne koondamisteade. Koondamised leiavad aset Eestis ning ka teistes Euroopa riikides, nagu Hispaania ja Itaalia. Teerenhovi sõnul ei saa praegu veel öelda, kui palju töötajaid Eestis koondatakse, kuna täna algavad töötajatega selleteemalised läbirääkimised ning koondatute arv võib selle käigus muutuda.

2015. aastal tegevust alustanud Xolo on ülemaailmne vabakutseliste platvorm. Xolo missioon on muuta vabakutseline töö paremaks kui palgatöö. Platvormiga on 140 riigis liitunud üle 140 000 vabakutselise.