Kaaperdamine oli edutu. Peaaegu pooled Venemaal asuvatest välismaa päritolu lennukitest lihtsalt seisavad

Reutersi artikkel, mis viitas Šveitsi analüüsiagentuuri ch-aviation andmetele, märkis, et Venemaa lennufirmad kasutavad või hooldavad praegu aktiivselt 541 välismaal toodetud lennukit. Väideti, et tegemist on sõjaeelse tasemega ehk peaaegu kõik Venemaa kasutuses olevad välismaa päritolu lennukid on sõidus.