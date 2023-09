Nafta hind rühib aina kõrgemale. Eksperdi sõnul pole 100-dollariline hind enam kaugel

Hiina siselennud on juba tagasi 110% pandeemiaeelsel tasemel ja pikamaareisidel domineerivad endiselt bensiinimootoriga autod, ütles naftakonsultant Gary Ross.

„Tõenäoliselt suureneb lennukikütuse nõudlus ainuüksi Hiinas umbes 500 000 barrelit päevas,“ ütles ta.

Alates juuni hinnapõhjast on Brenti nafta hind kerkinud ligi 20% võrra 88 dollarile barrelist. Selleni on viinud Saudi Araabia, Venemaa ja teiste OPEC+ kartelli liikmete tootmise vähendamine ning turgude suurenenud enesekindlus majanduse tervise osas. Aasta lõpuks on Brenti nafta hind 90 ja 100 dollari vahel, märkis Ross.

Eelmise aasta neljandas kvartalis olid Hiina siselennud umbes 75–80% oma 2019. aasta pandeemiaeelsest tasemest ja nüüd on tagasi 110% juures. Rahvusvahelised lennud on taastunud väga madalalt tasemelt umbes 75%-le, ütles ta. Ka Hiina maanteetranspordi osas on tema sõnul olukord tõusuteel.

„Bensiini müük on Hiinas suvel olnud täiesti hämmastav,“ märkis Ross. „Inimesed sõidavad nagu hullud. Aastavõrdluses saab tõus olema drastiline.“

Kuigi elektriautode kasutuselevõtt on tohutu ning see võiks bensiinikasutust vähendada, ütles Ross, et pikemateks autosõitudeks näivad juhid endiselt kasutavat pigem traditsiooniliste mootoritega sõidukeid kui elektrilisi sõidukeid. „Nii et ma ei usu, et Hiina nõudlus on veel valmis tippu jõudma.“