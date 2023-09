Tõnu Mertsina: puidutööstuse tootmismaht on kukkunud seitsme aasta taguse tasemeni

Kuigi tööstussektori langus on viimastel kuudel tasapisi taandunud, on selle lähiaja väljavaade jätkuvalt halb. Kui jätta välja koroonakriisiaegne langus, on töötleva tööstuse tootmismaht vähenenud 2018. aasta sügise ehk ligikaudu viie aasta tagusele tasemele. Kuigi üle kolmveerandi töötleva tööstuse tegevusaladest on languses, on jätkuvalt suurima mõjuga puidutööstuse tootmismahu vähenemine. Esialgsete andmete järgi tuli nii juulis kui ka selle aasta esimese seitsme kuuga puidutööstusest ligi kolmandik töötleva tööstuse tootmismahu langusest. Nii on puidutööstuse tootmismaht vähenenud (kolme kuu keskmisena) juba 2016. aasta sügise ehk ligikaudu seitsme aasta taguse aja tasemeni.

Langenud tootjahinnad mõjutavad käibenumbreid

Juulis oli puidutööstuse kõrval veel suurema negatiivse mõjuga toiduainete, ehitusmaterjalide ja elektriseadmete tootmise vähenemine. Selle aasta esimese seitsme kuu tulemust mõjutasid lisaks puidutööstusele veel ehitusmaterjalide, keemia-, metall- ja mööblitööstustoodete tootmismahu langus. Peamine põhjus on vähenenud nõudlus ehituses ja kinnisvarasektoris, eriti Põhjamaades.

Kuigi sel aastal on tugevalt kasvanud õli- ja farmaatsiatoodete tootmismahud, on nende panus kogu töötleva tööstuse üldpilti väike. Juulis tegi suure tõusu lennukite ja laevade remont, millel oli ka oluline positiivne mõju kogu töötleva tööstuse tootmismahule, kuid see tegevusala ongi väga kõikuv.

Töötleva tööstuse tootjahinnad on aastases võrdluses juba languses ja see mõjutab üha enam selle majandusharu käibenumbreid. Nii on viimastel kuudel ületanud käibelangus mahtude vähenemist. Juulis vähenes töötleva tööstuse käive (jooksevhindades) aastases võrdluses 7,7%. Kuna selle majandusharu käibed tõusid aastatel 2021–2022 kiire hinnakasvu ja 2021. aastal ka kiire mahtude suurenemise toel, siis on töötleva tööstuse kogukäive vähenenud 2021. aasta sügise ehk kahe aasta taguse aja tasemele.

Maht languses, kuid lisandväärtus pisut kasvanud