Wise aitab Tartu ülikooli naistudengitel idusektorit edendada

„Me usume Wise’is, et parimate toodete ja teenuste loomiseks peab tiim peegeldama kasutajate mitmekesisust, sealhulgas meeste ja naiste tasakaalu. Siiski näitavad andmed, et idusektoris ning eelkõige tehnoloogilisi teadmisi vajavatel ametikohtadel on endiselt märkimisväärne sooline lõhe. Probleemist ainult rääkimine aga lahendust ei too ning peame valdkonnaüleselt tegutsema, luues naistele sektorisse sisenemiseks ning personaalseks arenguks lisavõimalusi, toetades nende haridusteed, ning tutvustades laiemale publikule, sealhulgas noortele, valdkonna põnevaid karjääriteid,“ selgitab Wise’i finantskuritegevuse tõkestamise strateegiajuht Sandra Horma ettevõtte motivatsiooni naistudengeid toetada.

Startup Estonia viimastel andmetel on vaid 17% Eesti idufirmade asutajatest ja 40% kõigist idusektori töötajatest naised. Statistikaameti ametite klassifikaatori alusel töötab idufirmades juhtivatel positsioonidel 14% meestest ning 9% naistest. Kui tippspetsialistide seas on meeste ja naiste üldine esindatus vastavalt 51% ja 39%, siis kitsamalt IKT ametikohtadel on iduettevõtetes mehi 34% ning naisi vaid 12%. Enim tippspetsialistidest mehi ehk 31% on tarkvara- ja rakenduste arendajad ning analüütikud. Naiste esindatus samadel positsioonidel on vaid 11%.